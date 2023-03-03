شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فيوتشر يستضيف الإسماعيلى فى الدورى لغسل أحزانه الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق الإسماعيلى على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل فيوتشر اللقاء بعد الهزيمة من الجيش الملكى بهدفين نظيفين في الكونفدرالية، والتعادل مع المقاولون في الدورى سلبيا، فيما يدخل الإسماعيلى المباراة بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

يسعى على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، إلى غسل أحزانه الأفريقية بتحقيق الانتصار على الدراويش وخطف الثلاث نقاط لمعادلة رصيد الأهلى المتصدر رغم فارق المباريات، وانتظار هدية من الزمالك للحفاظ على المركز الثانى أمام بيراميدز، وحذر على ماهر من صحوة نجوم الإسماعيلى خاصة بعد التغييرات في الجهاز الفني والدافع المعنوي الذى تلقوه اللاعبون.

يحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

في المقابل، حرص حمزة الجمل المدير الفني الجديد للإسماعيلى الذى تولى المهمة خلفا للمقال أحمد حسام ميدو، على إعادة الثقة للاعبين وطالبهم بمصالحة جماهير الدراويش وبذل أقصى جهد من أجل إخراج الفريق في المكانة التي يقبع بها في الجدول والتي لا تليق بتاريخ الدراويش، وحذر من خطورة مهاجمى فيوتشر خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها في الكونفدرالية، وخاض الإسماعيلى مباراة ودية أمام القناة خسرها بهدفين نظيفين، وحرص الجهاز الفني للدراويش على تجربة أغلب عناصر الفريق من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدًا لتحديد العناصر التي سيتم الاعتماد على جهودهم خلال المنافسات الرسمية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز في مواجهتين فقط وتعادل في 8 لقاءات وخسر 8 مباريات، نجح لاعبو الإسماعيلى في تسجيل 14 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.