شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الجمعة الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الجمعة ويعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة. ومعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبيها خلال مباراتهم الأخيرة ضد صن داونز في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الابطال.

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.