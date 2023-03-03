شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى المصرى من الأخطاء الساذجة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببورسعيد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبى طلائع الجيش فى المباراة المقبلة بعد الهزيمة التى تلقاها فى اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشدد حسام حسن على ضرورة الابتعاد عن التهور والخشونة الزائدة فى الملعب والتى كلفت الفريق حالتى طرد فى مباراتين متتاليتين وأثرت على هزيمته أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد الفريق توازنه فى اللقاء الثانى أمام بيراميدز ويتعامل سلبيا، ثم يفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي.

ويحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 5مط مباريات وخسر مثلهم وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 18 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.