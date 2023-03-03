شكرا لقرائتكم خبر عن الأوغندى آلان تشامبادى يحل أزمة غيابات دفاع الداخلية أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال، لتجهيز الأوغندى آلان تشامبادى لحل أزمة الغيابات في دفاع الفريق قبل مواجهة غزل المحلة والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري ، علي استاد بتروسبورت .

ويعاني فريق الداخلية من غياب مدافعي الفريق محمد نجيب بسبب الإصابة ، وأحمد عبد الرسول بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الاهلي والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

تلقي نادي الداخلية خطابا رسمياً من رابطة الأندية المصرية، للتأكيد علي إقامة مباراته المقبلة أمام غزل المحلة ، بإستاد بتروسبورت بدلاً من ستاد السويس الذي تقام عليه مباريات الفريق، علي أن تقوم المباراة بدون جمهور.

ويواجه فريق الداخلية نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين ببطولة الدوري الممتاز ، في تمام الساعة 3 عصراً .