شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه إيران فى بطولة تايلاند الدولية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات مباراته الثانية في بطولة تايلاند الدولية، أمام نظيره الإيراني، في العاشرة والنصف صباح اليوم الجمعة، بعدما واجه المنتخب السعودي أمس الخميس في بداية المشوار.

في حال تأهل منتخب كرة الصالات إلى الدور نصف النهائي، يلعب المباراة المقبلة يوم بعد غدا الأحد، وفي حال فاز بها سيخوض مباراة نهائي البطولة يوم 7 مارس، ثم يعود إلى القاهرة يوم 8 مارس.

واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح قائمة تضم 14 لاعبًا لخوض مباريات البطولة هم: محمود عبد الوهاب شوبير، جمال عبدالناصر، علاء عيسي دونجا، محمد سعيد لبيب، محمود فتحي تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، مصطفي عيد، أحمد عبدالقادر موزة، خالد عبدالله ماردونا، محمد جمال حداد وعبدالرحمن سيد بودي.

وأبدى هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، رضاه عن المستوى الفني والبدنى الذى ظهر عليه اللاعبون خلال المعسكر المغلق الذي بدأ يوم 15 ديسمبر الماضي.

وأكد صالح أن المنتخب يضم العديد من العناصر الجديدة التي سيكون لها مستقبل كبير في كرة الصالات، خاصة بعد النزول بمعدل الأعمار السنية للمنتخب خلال مرحلة الإعداد الحالية، والوصول إلى متوسط أعمار مناسب قادر على خدمة المنتخب لسنوات مقبلة.