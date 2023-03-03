شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كولر والشناوى يتحدثان عن مباراة الأهلى والقطن فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الجمعة السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى ومحمد الشناوى كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القطن الكاميرونى في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الابطال ، ويُعقد المؤتمر الصحفي في مقر الاهلي في الواحدة والنصف ظهراً ويسبقه في الواحدة المؤتمر الصحفي الخاص بفريق القطن الكاميروني.

وخلال المؤتمر الصحفي يتحدث كولر والشناوى عن مواجهة بطل الكاميرون وكيفية حصد الفوز الأول للمارد الأحمر في المجموعة بعد الخسارة من الهلال السودانى بهدف دون رد والتعادل مع صن داونز بطل جنوب افريقيا بهدفين لكل فريق.

أصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وليبقي على آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في حالة فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بـ مجموعات بطولة إفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باق النتائج.

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.