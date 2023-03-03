شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات نارية اليوم فى القسم الثانى.. 6 لقاءات بالقاهرة ومواجهة فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة، 7 مباريات نارية في إطار منافسات الأسبوع العشرين من دورى القسم الثانى، 6 لقاءات في مجموعة القاهرة بين مستقبل وطن مع القناة، بتروجت مع بورتو السويس، العبور مع الترسانة، إيسترن كومبانى مع الإعلاميين، كهرباء الإسماعيلية مع النصر، منتخب السويس مع وادى دجلة، ومباراة وحيدة في مجموعة الصعيد بين الفيوم وأسمنت أسيوط.

يحل فريق القناة صاحب المركز الثالث في ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 38 نقطة، ضيفا على فريق مستقبل وطن صاحب المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة، ويسعى محمد حليم المدير الفني لفريق القناة في انتزاع الثلاث نقاط والعودة لصدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقتا مستغلا تأجيل مباراتى زد والسكة الحديد في هذا الأسبوع للغد وبعد الغد، فيما يأمل مستقبل وطن في استغلال عاملى الأرض والجمهور في اقتناص الثلاث نقاط من أجل تقليص فارق النقاط مع فرق المقدمة.

ويستقبل فريق منتخب السويس صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة، فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ويأمل أحمد سارى المدير الفني الجديد لمنتخب السويس في تحقيق الفوز ووقف نزيف النقاط الذى تعرض له الفريق في الجولات السابقة، فيما يسعى الكرواتى توليتش في قيادة وادى دجلة لتحقيق الفوز ومواصلة تعديل المسار والضغط على فرق المقدمة من أجل العودة للدورى الممتاز مرة أخرى.

ويحل نادى الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ضيفا على فريق العبور صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة، ويأمل خالد عيد المدير الفني للشواكيش في مواصلة الانتصارات والتقدم خطوة للأمام في جدول الترتيب، فيما يسعى العبور في انتزاع الفوز مستغلا الأرض والجمهور في اقتناص النقاط الثلاثة والتقدم في ترتيب المجموعة.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من بتروجت مع بورتو السويس، إيسترن كومبانى مع الإعلاميين، كهرباء الإسماعيلية مع النصر، وفي مجموعة الصعيد بين الفيوم وأسمنت أسيوط.

وتستكمل مباريات مجموعة القاهرة في الأسبوع العشرين غدا السبت بمواجهة زد والإنتاج الحربي، وتختتم الجولة بمواجهة المصرية للاتصالات مع السكة الحديد يوم الأحد المقبل.