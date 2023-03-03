شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والقطن الكاميرونى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الثاة من ظهر اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقى في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام بحضور عشرة الاف مشجع للمارد الأحمر.

ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.