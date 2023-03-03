شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يدخل فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الداخلية تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني للفريق، في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة غزل المحلة والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري ، علي استاد بتروسبورت .

تلقي نادي الداخلية خطابا رسمياً من رابطة الأندية المصرية، للتأكيد علي إقامة مباراته المقبلة أمام غزل المحلة ، بإستاد بتروسبورت بدلاً من ستاد السويس الذي تقام عليه مباريات الفريق، علي أن تقوم المباراة بدون جمهور.

ويواجه فريق الداخلية نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين ببطولة الدوري الممتاز ، في تمام الساعة 3 عصراً .