شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 3 / 3 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة 3/ 3 / 2023 مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقى فيوتشر مع الإسماعيلى على ملعب السلام الدولى بالقاهرة، وبيراميدز مع الزمالك على استاد الدفاع الجوى.

موعد مباراة فيوتشر والإسماعيلى

يستضيف فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق الإسماعيلى على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

في المقابل، يحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز في مواجهتين فقط وتعادل في 8 لقاءات وخسر 8 مباريات، نجح لاعبو الإسماعيلى في تسجيل 14 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصري.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.