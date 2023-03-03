شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدور الثانى من دورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور الثاني من بطولة دورى السوبر لكرة السلة سيدات والتى تنطلق يوم 7 مارس الجارى.

ويقام فى اليوم الأول من البطولة مباريات كل من الطيران مع الأهلى، الاتحاد السكندري مع سبورتنج، الجزيرة مع البنك الأهلى، واعتبار سموحة فائزا فى مبارياته أمام الزمالك والتى تم إلغاؤها بعد اعتذار الزمالك عن خوض مباريات الدور الثانى.

وأرسل نادى الزمالك خطابا إلى اتحاد السلة يخطره فيه بعدم استكمال الموسم، وبالتالى وفقا لوائح الاتحاد فإن الفريق الذى يعتذر عن باقى المباريات يهبط إلى الدرجة الثانية. وأكد مجدى أبو فريخة أن جدول الدورى تم إسقاط مباريات الزمالك منه، على أن تقام مباريات باقى الفرق كما هى.

يذكر أن اتحاد السلة حدد موعد مباريات نصف نهائي كأس مصر سيدات والذى تقرر له يوم 17 أبريل المقبل، وتجمع المباريات بين الأهلى والجزيرة وهليوبوليس وسبورتنج.