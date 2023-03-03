شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يحرس عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، على الاعتماد على محمد صبحي في حراسة مرمي فريقه خلال مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم الجمعة.

وفضل فيريرا منح الفرصة لمحمد صبحي للمشاركة أساسيًا في لقاء بيراميدز، خصوصًا أنها مباراة كبيرة ستمنح الحارس مزيد من الثقة في الفترة المقبلة، علي ان يتواجد محمد عواد علي مقاعد البدلاء.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا أعلن عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.