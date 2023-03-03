تعادل الأهلى مع سموحة وفوز الزمالك على الطلائع فى دورى محترفى اليد

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة 21/21 فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 35/33 فى الجولة ذاتها .

وتقام الجولة السابعة غدا الجمعة بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و سموحة مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الزمالك .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية،