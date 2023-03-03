اخبار الرياضه

تعادل الأهلى مع سموحة وفوز الزمالك على الطلائع فى دورى محترفى اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى مع سموحة وفوز الزمالك على الطلائع فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع  نظيره سموحة بنتيجة  21/21 فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش  بنتيجة 35/33   فى الجولة ذاتها .

 

وتقام الجولة السابعة غدا الجمعة بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و سموحة مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الزمالك . 

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى  موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية،

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا