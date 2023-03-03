الامارات | برشلونة يهزم ريال مدريد.. والحسم في "كامب نو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب ريال مدريد، بهدف نظيف، مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ليفقد ريال مدريد فرصة هامة وخطوة نحو نهائي البطولة، إذ يتوجب عليه الأن الفوز على برشلونة في ملعبه بمباراة العودة إذا كان يريد الذهب إلى المباراة النهائية.

وسجل هدف برشلونة الوحيد لاعب ريال مدريد إيدر ميليتاو في الدقيقة 27، بالخطأ في مرماه، وجاء الهدف بعد تسديدة من فرانك كيسيه تصدى لها كورتوا وارتدت في قدم ميليتاو، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 5 أبريل المقبل، في معقل البلوجرانا "كامب نو".