الامارات | المنتخب يواجه طاجيكستان وتايلاند ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، برئاسة حميد الطاير، وحضور مدرب المنتخب الأول الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، عن خوض الأبيض مباراتين وديتين أمام منتخبي طاجيكستان وتايلاند، يومي 25 و28 مارس الجاري، في أبوظبي، خلال معسكره الداخلي الذي سيقام خلال أيام «الفيفا» في الفترة من 19 إلى 29 مارس الجاري في إطار برنامجه التحضيري للمشاركات المقبلة، أهمها نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير 2024، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقالت لجنة المنتخبات في بيان صحافي، أمس، إنه سيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في هذا المعسكر بعد نهاية مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، التي ستُلعب يومي 10 و11 مارس الجاري.

واعتمدت اللجنة مشاركة المنتخب الأولمبي مواليد 2001 في البطولة الدولية الودية التي ستقام في الدوحة، بالتزامن مع أيام «الفيفا» الشهر الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستنطلق في سبتمبر المقبل، ويقود المنتخب المدرب الإسباني دينس سيلفا.

واعتمدت اللجنة مشاركة منتخب الشباب مواليد 2005 في البطولة الدولية الودية تحت 18 سنة المقررة في دبي للفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري، بمشاركة أربعة منتخبات، هي: الإمارات وهولندا والسعودية والمكسيك، ويسبق البطولة إقامة معسكر داخلي يبدأ في 13 مارس 2023 بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري.