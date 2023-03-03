الامارات | خورفكان يخطف البسمة من وجه البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عجز البطائح عن تحقيق أي انتصار، للمباراة الثامنة على التوالي، واكتفى بالتعادل 2-2 أمام خورفكان، أمس، في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين. وتقدم البطائح عبر البرتغالي جواو بيدرو «41»، وتعادل لخورفكان الأنغولي فابيو آبرو «58»، وعاد أصحاب الأرض ليتقدموا من جديد عبر الكاميروني أناتولي أبانغ «75»، إلا أن آبرو أدرك التعادل مجدداً للضيوف «87».

نجح البطائح في التقدم عبر بيدرو من تسديدة من خارج الصندوق. وحصل بعدها خورفكان على ضربة جزاء، أهدرها دودو. وأدرك خورفكان التعادل عن طريق فابيو آبرو. وتراجع الفريق الضيف بعد هدفه، وتلقى هدفاً من أناتولي.

ولكن آبرو أدرك التعادل لخورفكان في وقت قاتل بضربة رأس.