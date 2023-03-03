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الامارات | خورفكان يخطف البسمة من وجه البطائح

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سيد مصطفى - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يخطف البسمة من وجه البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عجز البطائح عن تحقيق أي انتصار، للمباراة الثامنة على التوالي، واكتفى بالتعادل 2-2 أمام خورفكان، أمس، في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين. وتقدم البطائح عبر البرتغالي جواو بيدرو «41»، وتعادل لخورفكان الأنغولي فابيو آبرو «58»، وعاد أصحاب الأرض ليتقدموا من جديد عبر الكاميروني أناتولي أبانغ «75»، إلا أن آبرو أدرك التعادل مجدداً للضيوف «87».

نجح البطائح في التقدم عبر بيدرو من تسديدة من خارج الصندوق. وحصل بعدها خورفكان على ضربة جزاء، أهدرها دودو. وأدرك خورفكان التعادل عن طريق فابيو آبرو. وتراجع الفريق الضيف بعد هدفه، وتلقى هدفاً من أناتولي.

ولكن آبرو أدرك التعادل لخورفكان في وقت قاتل بضربة رأس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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