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برشلونة يفوز ذهاباً على غريمه ريال مدريد في نصف النهائي

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المنامة - ياسر ابراهيم - يفوز ذهاباً على غريمه في نصف النهائي

الجمعة, 03 مارس, 2023 - 01:30 صباحاً

 
فاز برشلونة على غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد 1-صفر اليوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
 
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عندما حاول المدافع البرازيلي ميليتاو ابعاد كرة الإيفواري فرانك كيسييه من أمام المرمى إلا انها اصطدمت به ودخلت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
 
وتفوق سيرجيو بوسكيتس في هذه المباراة على النجم الأرجنتيني ليونيل وسيرجيو راموس حيث أنه بات اللاعب الأكثر مشاركة في الكلاسيكو بـ46 مباراة.
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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