برشلونة يفوز ذهاباً على غريمه ريال مدريد في نصف النهائي



فاز برشلونة على غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد 1-صفر اليوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عندما حاول المدافع البرازيلي ميليتاو ابعاد كرة الإيفواري فرانك كيسييه من أمام المرمى إلا انها اصطدمت به ودخلت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



وتفوق سيرجيو بوسكيتس في هذه المباراة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو راموس حيث أنه بات اللاعب الأكثر مشاركة في الكلاسيكو بـ46 مباراة.

