الامارات | 70 ألف مشارك يحتفون بـ «اليوم الرياضي الوطني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 70 ألف مشارك في 500 فعالية بالنسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني، التي أقيمت تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، في مختلف إمارات الدولة.

ونظمت اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، في مقر نادي شباب الأهلي فرع النهدة بدبي، الفعالية الرئيسة للنسخة الثامنة، بإمارة دبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة لمختلف الفئات العمرية وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

وانطلقت الفعالية بمسيرة للمشي من المدخل الرئيس للنادي بمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي.

وتقدم المسيرة كل من الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، ورئيس الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية المهندس الشيخ سالم القاسمي، والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية المهندسة عزة بنت سليمان، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء م. ناصر الرزوقي، ومدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم عنتر مرزوق.

كما تضمنت الفعالية زراعة شجرة الغاف في مقر النادي على هامش الفعالية، وتفعيل مبادرة جديدة من نوعها، تتمثل في جمع الملابس الرياضية المستعملة، دعماً لأهداف عام الاستدامة الذي تتبنى مفهومه النسخة الثامنة من الحدث بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات.

وشهدت الصالة الرياضية بالنادي الأهلي مجموعة من الأنشطة والفعاليات لطلبة المدارس، وتضمنت عروضاً للياقة البدنية ومباريات لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، كما فاز فريق اللجنة الأولمبية بكأس اليوم الرياضي الوطني بمسابقة كرة القدم.

وعلى هامش فعاليات اليوم الرياضي الوطني بمقر نادي شباب الأهلي، قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والعديد من مزودي الخدمات الصحية مجموعة من الفحوص والإرشادات للمشاركين مع توزيع كتيبات توعوية تبرز سبل الوقاية من الأمراض المختلفة.

وقال سعيد عبدالغفار: «يعبر اليوم الرياضي الوطني عن الاهتمام الواسع بترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية لتعزيز حضور الرياضة كواحدة من أبرز عوامل القوة الناعمة، والعمل على تحويل الرياضة لأسلوب حياة، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات».

وأكد الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، أن وزارة الداخلية تحرص على المشاركة الفاعلة في اليوم الوطني الرياضي، الذي يقام هذا العام بشعار «الإمارات تجمعنا».

وقال: «نحرص، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن تتمثل الفعاليات بمفهوم الاستدامة الرياضية؛ حيث نتبنى أفكاراً ومبادرات رياضية تجسد الوجه الحضاري للدولة، وتتضمن مفهوم الاستدامة التي ترتكز على الأدوات المناسبة والقوة البدنية مثل الدراجات، والتي تخدم البيئة».

وعبّر مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي ناصر المري، عن فخر المجلس بالمشاركة في اليوم الرياضي الوطني، لتحقيق الأهداف السامية للحدث الوطني الكبير، الذي يرسخ مبدأ «الرياضة للجميع»، من خلال الرياضات المجتمعية، ورياضات اللياقة البدنية، والتحديات المختلفة.

وقال: «تشمل الفعاليات مدينة أبوظبي والعين والظفرة، بكل أندية المدن الثلاث ومرافقها الرياضية، بإجمالي 20 ألف مشارك، سواء الأطفال تحت 18 سنة، أو الشباب من 18 إلى 25 عاماً، والبالغين من عمر 26 إلى 50 عاماً، وفئة كبار السن فوق 51 عاماً، إضافة إلى فئة أصحاب الهمم».

يذكر أن النسخة من اليوم الرياضي الوطني شهدت مشاركة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في فعالياته.