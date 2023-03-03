الامارات | شباب الأهلي «قمة».. قولاً وفعلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على مضيفه اتحاد كلباء 2-1 في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الثامن.

واندفع اتحاد كلباء منذ بداية المباراة إلى الأمام، لكن شباب الأهلي افتتح التسجيل عن طريق صانع الألعاب والهداف الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، بعدما حصل على الكرة من منتصف الملعب، وبمجهود فردي نجح في هز شباك حارس النمور عيسى أحمد في الدقيقة السادسة.

وكاد التعادل يأتي مبكراً لولا أن تسديدة الأرجنتيني راميريز كان لها ماجد ناصر بالمرصاد، وأمسكها ببراعة في الدقيقة 11.

وواصل كلباء بناء الهجمات، ولكن من دون خطورة كبيرة، ومنها عندما أبعد مدافع شباب الأهلي أحمد جميل في الدقيقة 16 الكرة من أمام مهاجم كلباء الروماني سيسالدو، ولولاها لكان بإمكانه أن يسدد كرة خطرة باتجاه المرمى.

وبشكل غير متوقع، أضاع لاعب كلباء راميريز فرصة هدف محقق، عندما سدد كرة عرضية وصلته من ضربة حرة مباشرة إلى الخارج وهو في وضع مريح، وسدد اللاعب نفسه كرة أرضية قوية أمسكها ماجد ناصر.

وأشرك اتحاد كلباء في الشوط الثاني ثلاثة مهاجمين، هم: ياسر حسن وأحمد عامر وسلطان عادل، لتغيير تكتيكي يتسم بالمجازفة، خصوصاً أنه تم استبدال لاعبين في خط الوسط.

ومن هجمة مرتدة، نجح شباب الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعب كلباء سلطان الزعابي بالخطأ في مرماه، بعد أن أكمل كرة سددها البرازيلي يوري سيزار في الدقيقة 66، بعدها بدقائق سدد لاعب كلباء ياسر حسن برأسه، ارتدت كرته من عارضة ماجد ناصر.

ونجح أحمد عامر في استثمار كرة طولية من منتصف الملعب، وقلص الفارق في الدقيقة 81.

وتعرض لاعب شباب الأهلي دومبيا للطرد في الدقيقة 90، وتدخل ماجد ناصر وأبعد كرة هدف مؤكد 90+3.