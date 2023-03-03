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الامارات | النصر يبحث عن «السعادة»

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبحث عن «السعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النصر عن «السعادة» عندما يستضيف الوحدة اليوم في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 17:30 على استاد آل مكتوم، وهي المباراة التي يحاول فيها «العميد» إثبات صحوته في الدوري، رغم الخسارة الماضية من الوصل، وذلك بعد توقف جيد لمدرب النصر توميتش، وإعادة ترتيب الصفوف بعد عقد ثماني صفقات جديدة، وتأقلم اللاعبين مع خطة وتوجه المدرب.

ولدى النصر 14 نقطة في المركز 12، بينما يحتل الوحدة المركز الخامس قبل انطلاق الجولة بـ34 نقطة، ما يعني رغبته في عدم الابتعاد عن المنافسة على اللقب في الموسم الذي يشهد منافسة محتدمة بين عدة فرق. ويلعب الفارق البسيط بين فرق المقدمة في صالح الوحدة إذا كان يريد الحصول على لقب الدوري من خماسي المقدمة. وكان النصر خسر فنياً وإدارياً في الجولة الماضية أمام الوصل، إذ خسر في المباراة 2-صفر، ثم أصبحت 3-صفر بسبب إشراك لاعب بطريقة غير قانونية. ويحتاج الفريق بشدة إلى التعويض والبحث عن فوز أول أمام الفرق المنافسة على اللقب في الصدارة، ما يجعل مباراة اليوم مهمة للغاية للطرفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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