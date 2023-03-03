الامارات | ديوكوفيتش ينهي أحلام هوكاتش في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حداً لطموحات هوبر هوكاتش في إهداء بولندا اللقب الأول تاريخياً في بطولات «تنس دبي» للرجال، عقب فوز الصربي بواقع مجموعتين دون رد بواقع (6-3 و7-5)، في مباراة جمعتهما أمس، في ربع نهائي النسخة 31، المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، ويسدل الستار عليها غداً السبت.

واقترب ديوكوفيتش خطوة إضافية من تحقيق لقبه السادس في «تنس دبي» بتأهله إلى الدور نصف النهائي الذي سيلتقي خلاله اليوم الفائز من لقاء المصنف السابع عالمياً الروسي دانيال ميدفيدف أمام الكرواتي بورنا كوريتش المصنف 20 عالمياً، والذي جرى في ساعة متأخرة من مساء أمس. وواصل الروسي اندرية روبليف، المصنف السادس عالمياً، بنجاح حملة الدفاع عن لقبه، بفوزه في ربع النهائي على الهولندي بوتيش فان دي زاندشولب المصنف 33 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و7-3).

ويلتقي روبليف اليوم في نصف النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 16 على العالم، بعد أن نجح الألماني في الفوز على الإيطالي لورينزو سونيغو المصنف 67 على العالم بمجموعتين نظيفتين (7-5 و6-4).