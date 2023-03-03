الامارات | الشارقة يتحدى الجزيرة بـ «معنويات سوبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد الشارقة الساعة 20:15 مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين الشارقة والجزيرة، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز، خصوصاً الشارقة الذي يأمل استعادة نغمة الانتصارات في الدوري والوصول إلى النقطة 37، بعدما تعرّض لخسارة موجعة أمام خورفكان بهدف نظيف في الجولة الماضية، في حين يسعى الجزيرة بدوره إلى إلحاق الخسارة الرابعة بالشارقة، وحصد النقطة 33، ودخول صراع المنافسة على الصدارة، علماً أن آخر لقاء بين الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل 3-3.

ويخوض الشارقة المباراة بمعنويات عالية جداً، بعد تتويجه قبل أيام بكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتصاره الثمين على العين بهدف نظيف.

وتمثل المباراة مواجهة خاصة بين مدربي الشارقة، الروماني كوزمين، والجزيرة الهولندي مارسيل كايزر. وتتسم مباريات الفريقين دائماً بالقوة والندية والإثارة.

ويراهن الشارقة على أوراقه الرابحة ممثلة في البرازيلي كايو والمهاجم الإسباني ألكاسير ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني وبقية نجوم الفريق.

في المقابل، يخوض الجزيرة المباراة طمعاً في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على بني ياس بهدفين نظيفين في الجولة الماضية. ويعول على قوته الهجومية ممثلة في علي مبخوت وفلورين تناسي وأشرف بن شرقي والعراقي أيمن حسين. وفاز الشارقة في 10 مباريات، وتعادل في أربع وخسر في ثلاث، فيما لدى الجزيرة 30 نقطة، وفاز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر في خمس. الشارقة يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته على يد خورفكان.