الامارات | سيتي يواجه التعاون في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 17:35 من مساء اليوم منافسات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بلقاء فريقي «سيتي» والتعاون في «ذا سيفنز» في دبي.

ويحتل فريق التعاون المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بينما يحتل «سيتي» المركز 15 برصيد 16 نقطة.

وتتواصل المنافسات غداً بثلاث مباريات، حيث يلتقي العروبة ضيفه الجزيرة الحمراء بتوقيت مشابه، بينما يستضيف الرمس فريق مسافي، ويستقبل فرسان هسبانيا فريق الحمرية.

وتختتم الجولة بعد غد بأربع مباريات، فيلتقي فريق الإمارات مع دبا الحصن، وحتا مع بينونة، والعربي مع مصفوت، و«غلف إف سي» مع الفجيرة.

يذكر أن فريق حتا يتصدر ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، يليه دبا الحصن 44 نقطة، ثم الإمارات 41 نقطة، والحمرية 40 نقطة.