الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية.. ويكشف عن الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجاء في الخطاب، الذي نشره الموقع الرسمي للأهلي، أنه بقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة إلا أنه يتعذر مشاركة الفريق في هذه البطولة، وفقًا للرؤية الفنية، وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين.

كما أن الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم 15 يوليو القادم، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من نفس الشهر وتنتهي في الخامس من أغسطس المقبل، وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر تقريبًا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين عناصر الفريق. لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وهو يؤكد على تقديره الكامل للدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي بهذا الخصوص.