أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى.

رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، الموافقة علي حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة.

طاقم تحكيم كاميرونى بقيادة بلايز يوفين يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي المقرر له يوم 7 مارس الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام ببرج العرب.

ميكالى يقرر انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى 15 مارس استعدادا لزامبيا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 مارس الجاري استعدادا لمباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز وغياب سامسون وعمر جابر وشيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نزلة برد سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك فى مباراة بيراميدز بالدورى

تعرض محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، لنزلة برد ادت لاستبعاده من قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدورى، والمقرر لها غدًا.

حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى

يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن المشاركة فى مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى يوم السبت المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لظروف الإصابة.

كولر يفاضل بين قندوسى وأفشة للمشاركة كصانع ألعاب أمام القطن الكاميرونى

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي أحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة للمشاركة أساسيا في مركز صانع الألعاب خلال مباراة فريقه ضد القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى يهزم النصر البحرينى 3 صفر ويتوّج بالبطولة العربية للطائرة (صور)

توّج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية فى نسختها الـ 41 والتى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بالفوز على نظيره النصر البحرينى بنتيجة 3/0 فى النهائى بحضور الجماهير الحمراء.

استبعاد رمضان صبحى وعودة الكرتي لقائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز ، ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري.