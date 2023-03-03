شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضعف خط دفاع فى الدوري هذا الموسم بعد مرور 20 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك فريقا البنك الأهلي وطلائع الجيش أضعف خط دفاع في الدوري المصري هذا الموسم، بعد مرور 20 جولة من المسابقة.

وتلقت شباك البنك الأهلي وطلائع الجيش 30 هدفا لكلا منهما وهما الأكثر استقبالا للأهداف في الدوري هذا الموسم يليهما فريق إنبي بعدما استقبل 28 هدفا.

يشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".

ويستضيف ملعب ستاد الدفاع الجوي مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 32 نقطة، جمعهم من 18 مباراة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في الجدول برصيد 38 نقطة ، جمعهم من 19 مباراة.