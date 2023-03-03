شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 فى مقدمتها، حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى.

حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى

يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن المشاركة فى مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى يوم السبت المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لظروف الإصابة.

رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، الموافقة علي حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة.

طاقم تحكيم كاميرونى بقيادة بلايز يوفين يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي المقرر له يوم 7 مارس الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام ببرج العرب.

ميكالى يقرر انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى 15 مارس استعدادا لزامبيا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 مارس الجاري استعدادا لمباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز وغياب سامسون وعمر جابر وشيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نزلة برد سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك فى مباراة بيراميدز بالدورى

تعرض محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، لنزلة برد ادت لاستبعاده من قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدورى، والمقرر لها غدًا.

كولر يفاضل بين قندوسى وأفشة للمشاركة كصانع ألعاب أمام القطن الكاميرونى