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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 فى مقدمتها، حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى.
حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى
يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن المشاركة فى مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى يوم السبت المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لظروف الإصابة.
رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى
طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، الموافقة علي حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة.
طاقم تحكيم كاميرونى بقيادة بلايز يوفين يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى
ميكالى يقرر انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى 15 مارس استعدادا لزامبيا
استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 مارس الجاري استعدادا لمباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.
فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز وغياب سامسون وعمر جابر وشيكابالا
نزلة برد سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك فى مباراة بيراميدز بالدورى
كولر يفاضل بين قندوسى وأفشة للمشاركة كصانع ألعاب أمام القطن الكاميرونى
يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي أحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة للمشاركة أساسيا في مركز صانع الألعاب خلال مباراة فريقه ضد القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.