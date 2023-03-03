شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: مواجهة الزمالك تتلخص فى المنافسة على 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أهمية مباراة الفريق أمام الزمالك والمحدد لها مساء الجمعة في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري، موضحا أن الفريق كعادته يبحث عن الفوز باللقاء ومواصلة مشواره بقوة في البطولة المحلية، بعدما نجح من قبل في التأهل لنهائي الكأس، كما أنه يسير بصورة جيدة في مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الرياضي أن الفترة المقبلة تحديدا هي الفترة الأكثر حساسية في مشوار فريق نادي بيراميدز ببطولة الدوري، والموسم بالكامل في ظل توالي اللقاءات في مختلف البطولات التي يسعى الفريق للتتويج بألقابها، موضحا أن مواجهة الزمالك تتطلب تركيزا كاملا من جميع اللاعبين وتقديم أقصى جهد لديهم من أجل تحقيق الانتصار وحصد ٣ نقاط مهمة في مشوار الدوري، تجعل بيراميدز مستمر في المنافسة على الصدارة وبكل قوة.

وشدد هاني سعيد على أن أهمية المباراة تتلخص في أنها 3 نقاط من فريق قوي حامل اللقب، والفوز يجعل بيراميدز يبدأ بعدها التفكير بكل راحة وتركيز في مباراة أسكو كارا التوجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية، والتي تقام في لومي عاصمة توجو يوم 8 مارس الجاري، ومن الضروري اللعب بكل تركيز في جميع البطولات حتى لا تضيع أي نقاط مستقبلا.