شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طائرة الأهلى: حصدنا البطولة العربية عن جدارة ونسعى للخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب عن جدارة بعد مسيرة مميزة للغاية.

وأوضح أن اللاعبين تحملوا الكثير من الضغوط والصعوبات، خاصة بعد خوض عدد كبير من المباريات في فترة زمنية وجيزة، وخوض 7 مباريات خلال 10 أيام، وهو إنجاز كبير يحسب للجميع.

وأشار إلى أن الأهلي يملك قوامًا مميزًا من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، وأنه عمد إلى تدوير اللعب لمواجهة ضغط المباريات، وأن كل العناصر بالفريق قدمت المطلوب منها، وأن الجميع شركاء في الفوز باللقب.

وأشاد مصيلحي بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، ودورهم في تحفيز اللاعبين، وأن مجلس الإدارة قام بتوفير كل ما يلزم للمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وشدد على أن الفريق يهدف إلى الفوز بخماسية تاريخية، بعد أن توج بلقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم البطولة العربية، حيث يستهدف الفوز بالدوري والكأس وبطولة أفريقيا خلال الفترة القادمة.