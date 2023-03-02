شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراتى مصر ومالاوى فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

وأعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، حيث في لقاء الذهاب بالقاهرة، يتولى الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه بوريس ديتسوجا وأبلميرو دوس ريس نيجرو من ساوتومي وبرينسيبي.

بينما مواجهة الإياب تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.