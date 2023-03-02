شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: مواجهة متصدر مجموعة القاهرة صعبة جدا وقادرون على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن مواجهة فريق زد المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة العشرين من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، ستكون صعبة جدا، ونسعى لتحقيق الفوز.

وقال أشرف عامر في تصريحات خاصة: "بكل تأكيد مباراة صعبة لأننا نواجه متصدر المجموعة، ولكن الإنتاج الحربى قادرعلى تحقيق الفوز بعد الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على بورتو السويس في المباراة السابقة".

وتابع رئيس نادى الإنتاج الحربى: "الفريق حاليا يضع كل المباريات المقبلة في خانة مباريات الكؤوس ويبحث فقط عن الثلاث نقاط أيا كان المنافس، للتقدم في جدول ترتيب المجموعة لأن الفريق في ترتيب لا يليق بمكانة النادى".

وأضاف: "مجلس الإدارة بأكلمه خلف مصطفى عبده الذى بدأ يعيد الثقة للاعبين، والفوز على زد سيكون له تأثير قوى على الفريق في المباريات المقبلة وسيكون دافع معنوى كبير".

ويلتقى فريق الإنتاج الحربى مع فريق زد في الثالثة عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة العشرين من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.

يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثانى عشر من ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 20 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مواجهتين وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفا.