شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب القوى البارالمبى بميداليات بطولة فزاع الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مساء اليوم بعثة مصر لألعاب القوى البارالمبى برئاسة الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة البارالمبية، بعد أن شاركت البعثة فى بطولة فزاع الدولية والتى أقيمت فى الإمارات.

وحققت البعثة نتائج كبيرة فى البطولة حيث حصلت على 10 ميداليات متنوعة منها واحدة ذهبية و5 فضيات و4 برونزية، وبهذه النتيجة حقق لاعبو المنتخب المصري الرقم التاهيلي لدورة باريس البارالمبية 2024 من خلال المشاركة في بطولة فزاع بالإمارات احدي مراحل التأهيل والذي ينتهي في أبريل 2023.

وجاءت النتائج كالتالى:

كريم محمود ذهبية.

عبد الرحمن يوسف فضيتين، عبد العزيز هاشم برونزيتين.

محمد كمال فضية.

باسم رجب فضية رمي الرمح، إبراهيم بدر فضية، جمعة محمد برونزية.