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الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة فى البطولة العربية لكرة القدم

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القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها بالمملكة العربية الشقيقة. 

 

وجاء في الخطاب أنه بقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة إلا أنه يتعذر مشاركة فريق الأهلي في هذه البطولة، وفقًا للرؤية الفنية، وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين.

 

كما أن الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم 15 يوليو القادم، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من نفس الشهر وتنتهي في الخامس من أغسطس المقبل، وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر تقريبًا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين عناصر الفريق. لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وهو يؤكد تقديره الكامل للدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي بهذا الخصوص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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