شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق
خط الدفاع: محمود مرعي، محمد رزق، محمود شعبان، علي الفيل، طارق طه، جوزيف نجويم
خط الوسط: محمد فاروق، هشام عادل، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، عبد الله ياسين، مهند لاشين، عبد الكبير الوادي، محمد رضا، عمر كمال، علي زعزع، أيمن الصفاقسي .
الهجوم: أحمد عاطف
وعلى الجانب الآخر يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق الأصفر 18 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الدراويش 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.
يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي استضافها استاد الإسماعيلية، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.