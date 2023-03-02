شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الإسماعيلى غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة 20، في المباراة التي يستضيفها استاد السلام.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق

خط الدفاع: محمود مرعي، محمد رزق، محمود شعبان، علي الفيل، طارق طه، جوزيف نجويم

خط الوسط: محمد فاروق، هشام عادل، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، عبد الله ياسين، مهند لاشين، عبد الكبير الوادي، محمد رضا، عمر كمال، علي زعزع، أيمن الصفاقسي .

الهجوم: أحمد عاطف

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق الأصفر 18 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الدراويش 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي استضافها استاد الإسماعيلية، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.