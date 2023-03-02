شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مشترك بين منتخب ناشئات اليد والدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقيم مساء اليوم بالمركز الاوليمبي بالمعادى تدريب مشترك بين منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 و بين منتخب الدنمارك للناشئات و المتواجد حاليا بالقاهرة لإقامة مبارتين وديتين مع منتخبنا الوطنى.

ويأتي التدريب المشترك بين المنتخبين المصرى و الدنماركي فى اطار الاحتكاك الدولى المطلوب لمنتخباتنا الوطنية المصرية لكرة اليد مع المدارس الاوروبية و العالمية الكبيرة المتقدمة فى كرة اليد.

وأقيمت المباراة الودية الاولى بين منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 و منتخب الدنمارك والتى انتهت بفوز منتخب الدنمارك بالمباراة بنتيجة 37 - 23 وذلك فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى لبطولة افريقيا القادمة.

وقام الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى بقيادة دكتور محمد فرغلى المدير الفني وشريف الشامى المدرب العام بمشاركة جميع لاعبات منتخب مصر فى المباراة وهى اول مباراة دولية للفريق الوطنى بعد انتهاء بطولة العالم الاخيرة والذى حقق خلالها منتخب مصر المركز السابع حيث يعد الاحتكاك بالمنتخبات الكبيرة و المستويات الاعلى فى اوروبا و العالم احتكاك قوى يعود بالفائدة على مستوى لاعبات مصر وسوف تقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم السبت الموافق 4 مارس و ذلك على الصالة المغطاه بالمركز الاوليمبى بالمعادى.

الجدير بالذكر ان منتخب الدنمارك حاصل على المركز الثانى ببطولة العالم الاخيرة للناشئات مواليد 2004 و التى اقيمت فى مقدونيا الشمالية و حاصل على المركز الثاني ببطولة اوروبا و منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 حاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد و التى اقيمت فى غينيا خلال الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و حصل منتخبنا الوطنى للناشئات مواليد 2004 على المركز السابع ببطولة العالم للناشات لكرة اليد و التى اقيمت فى مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 30 يوليو الى 10 اغسطس 2022.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 ، دكتور محمد فرغلى المدير الفنى و شريف الشامى المدرب العام و منة الله كرم المدير الادارى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية العلاج الطبيعى و محمد سليمان محلل اداء الفريق و حفنى عبد المقصود مدرب الاحمال.

و تضم قائمة لاعبات منتخبنا الوطني المصرى للناشئات مواليد 2004 كل من : ملك هشام - حبيبة عبد العزيز - مريم عمر - نهى ايهاب - شهد صفي - تقي احمد - نادين طارق - ملك منسي - ملك احمد - شروق محمد - نوال احمد - جنى صلاح - كنزي حاتم - جني ماهر - بسملة ابراهيم - فاطمة محمود - ملك طة - منة الله الحناوي - بشرا حاتم - لوچين اسامة - لبني اشرف - جهاد وائل - سارة محمد - رانا العربي.