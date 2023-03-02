شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمد عادل حكماً لمباراة الزمالك وبيراميدز، وصباحى للإسماعيلي وفيوتشر. محمد عادل حكماً لمباراة الزمالك وبيراميدز وصباحى للإسماعيلي وفيوتشر رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى طاقم تحكيم كاميرونى بقيادة بلايز يوفين يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى ميكالى يقرر انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى 15 مارس استعدادا لزامبيا فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز وغياب سامسون وعمر جابر وشيكابالا نزلة برد سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك فى مباراة بيراميدز بالدورى حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى كولر يفاضل بين قندوسى وأفشة للمشاركة كصانع ألعاب أمام القطن الكاميرونى الأهلى يهزم النصر البحرينى 3 صفر ويتوّج بالبطولة العربية للطائرة (صور) استبعاد رمضان صبحى وعودة الكرتي لقائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك