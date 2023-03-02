شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عن المؤجلات ونهائى كأس مصر بعد دور المجموعات الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب إنتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا و البطولة الكونفدرالية.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".

تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة و المشرف على المسابقات أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية و مواجهة فريق أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير .

ووصل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحه 3 / 1، بينما فاز بيراميدز على الزمالك بضربات الترجيح.

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.