شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته للطلائع في معسكر بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النادي المصري استعداداته لمباراة طلائع الجيش بالدوري وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري.

وعقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببورسعيد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 20 مباراة، فاز في 5مط مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.