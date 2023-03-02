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الأهلى يهزم النصر البحرينى ويتوج بالبطولة العربية للطائرة ..صور

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القاهرة - سامية سيد - توّج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية فى نسختها الـ 41 والتى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بالفوز على نظيره النصر البحرينى بنتيجة 3/0 فى النهائى بحضور الجماهير الحمراء.

 

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 أول أمس الثلاثاء، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1 فيما كان قد تأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

 

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

 

 

فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى (2)
الأهلى يهزم النصر البحرينى 3 صفر 

فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى (3)
الأهلى يهزم النصر البحرينى

 


فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى (4)
فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى يهزم النصر البحرينى

فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى (1)
فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى (1)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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