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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم النصر البحرينى ويتوج بالبطولة العربية للطائرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر
تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 أول أمس الثلاثاء، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1 فيما كان قد تأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.
كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.
الأهلى يهزم النصر البحرينى 3 صفر
الأهلى يهزم النصر البحرينى
فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى يهزم النصر البحرينى
فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى (1)