هجوم مسلح وإطلاق نار على عائلة ميسي.. ورسالة تهديد للاعب: نحن ننتظرك، جافكين لن يحميك

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن تلقي النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة تهديد من مجموعة مسلحة، بعد هجوم مسلح على متجر في الأرجنتين مملوك لعائلة زوجته أنتونيلا روكوزو.

وذكرت صحيفة "Rosario 3"، أن الواقعة حدثت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي.

وأضافت الصحيفة أن تلك العصابة، تركت رسالة تهديد كتبت على قطعة من كيس للفحم، وجاءت مفادها:"ميسي نحن ننتظرك، جافكين تاجر مخدرات، ولن يقوم بالاعتناء بك جيدًا".

يشار إلى أن بابلو جافكين، هو عمدة مدينة روزاريو الحالي، والتي تعد مسقط رأس ميسي، وأشارت محطة تلفزيونية أرجنتينية إلى رسالة المجرمين ربما محاولة ابتزاز منهم للحصول على الأموال من نجم باريس سان جيرمان.

وأكد أحد شهود العيان، رؤية رجلين على دراجة نارية قرابة الساعة الثالثة فجرًا، نزل أحدهما لإطلاق النار ورمي اللافتة قبل الفرار من دون وقوع أي جرحى.

وأوضحت الصحيفة أنه بحسب المؤشرات الأولى، فقد تم تصويب ما لا يقل عن 14 طلقة تجاه المحل التجاري، المهاجمون كانوا يستخدمون دراجة نارية.

ووفقًا لمصادر الصحيفة فإن المحل مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو ويعمل به ابن عمّها.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تم إلقاء القبض على واحد من رجلين على دراجة نارية، وقد ظهر على إحدى كاميرات المراقبة وهو يصعد إلى المبنى في مدينة روزاريو، ويطلق النار بشكل متكرر على حواجز معدنية فوق النوافذ والباب الأمامي.