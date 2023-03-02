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أحمد سعيد أفضل لاعب شامل فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد سعيد لاعب النادى الأهلى على لقب أفضل لاعب شامل فى البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى حصل فريقه على لقبها  بالفوز على نظيره النصر البحرينى بنتيجة 3/0 فى النهائى بحضور الجماهير الحمراء .

 

كما  حصل أحمد صلاح لاعب الأهلى على لقب أفضل لاعب مركز 2 وزميله محمد عادل على لقب أفضل لاعب مركز 3.

 

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0  أول أمس الثلاثاء ، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1. 

 

 كما تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

 

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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