شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد أفضل لاعب شامل فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد سعيد لاعب النادى الأهلى على لقب أفضل لاعب شامل فى البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى حصل فريقه على لقبها بالفوز على نظيره النصر البحرينى بنتيجة 3/0 فى النهائى بحضور الجماهير الحمراء .

كما حصل أحمد صلاح لاعب الأهلى على لقب أفضل لاعب مركز 2 وزميله محمد عادل على لقب أفضل لاعب مركز 3.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 أول أمس الثلاثاء ، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1.

كما تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.