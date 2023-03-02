شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم النصر البحرينى 3 صفر ويتوّج بالبطولة العربية للطائرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية فى نسختها الـ 41 والتى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بالفوز على نظيره النصر البحرينى بنتيجة 3/0 فى النهائى بحضور الجماهير الحمراء.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 أول أمس الثلاثاء، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1 فيما كان قد تأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.