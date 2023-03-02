شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك فى مباراة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، لنزلة برد ادت لاستبعاده من قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدورى، والمقرر لها غدًا.

فيما جاء استبعاد عمر جابر للإصابة بشد عضلي منعه من خوض التدريبات الختامية للمباراة، عبدالله جمعة سامسون أكينيولا لوجهة نظر فنية، مصطفى الزناري لعدم جاهزيته البدنية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أعلن عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد الدفاع الجوي الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه .