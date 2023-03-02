شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يؤجل انضمام لاعبى الأهلى والزمالك لمعسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبي أن لاعبي الاهلى والزمالك وفيوتشر وبيراميدز سينضمون فور العوده من المشاركه مع أنديتهم فى البطولات الافريقية.
وتقرر إقامة مباراتي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوى الساعة السادسة مساء و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مباراة المنتخب الأولمبي أمام زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المجمعة التي يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد "باريس 2024"، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على البطاقة الرابعة.
واستقرت لجنة الحكام بالكاف على تعيين الحكم الأريتيري تيكلي موجوس تسيجاي حكما للساحة في مباراة زامبيا يوم 22 مارس ويعاونه مواطنه إيبويل مايكل ووياهانيس تاويلديس، والحكم الرابع إدريس محمد.