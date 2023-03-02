الامارات | كأس رئيس الدولة للبولو تنطلق 8 مارس بمشاركة ٤ فرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو إقامة منافسات النسخة الـ23 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، من 8 إلى 18 مارس الحالي، بمشاركة 4 فرق، هي: غنتوت، أبوظبي بولو، الإمارات للبولو، وذئاب الحبتور للبولو.

وكشف النادي في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الخميس) في مقره بأبوظبي تفاصيل الحدث، الذي يقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة في ختام نشاط النادي للموسم الرياضي الحالي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، على ملاعب نادي غنتوت.

وطبقا للقرعة، يلتقي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 8 مارس الجاري، فريق غنتوت بولو، مع فريق ذئاب الحبتور بولو، الساعة 3:15 مساء، وتعقبها مباراة بين الإمارات بولو، وأبوظبي بولو الساعة 5:00 مساء على أن تتواصل مباريات الدور التمهيدي يومي 11 و15 مارس، وتختتم المنافسات 18 مارس.

وتعد الفرق المشاركة هي الأعلى تصنيفا (18هاند كاب).. وطبقا للجنة المنظمة، يحصل الفريق الفائز باللقب على النسخة الجديدة من الكأس مدى الحياة.

حضر المؤتمر كل من سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، ناصر الشامسي قائد فريق غنتوت للبولو، وفلسطين خاربوش مدير عام فندق جنة برج السراب، وسنتياجو تورتجيتار ممثل اتحاد الإمارات للبولو وعدد من ممثلي الفرق المشاركة واللاعبين والشركات الراعية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، نقل سعيد بن حوفان المنصوري، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، مشيدا بدور سموه في دعم مسيرة النادي ونجاحاته على الأصعدة كافة.

وأضاف: "استعد النادي بشكل تام لاستضافة البطولة، بما يتناسب مع أهميتها، كونها واحدة من أبرز وأهم بطولات البولو على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تصنيف البطولة (18 هاند كاب)، يؤكد ارتفاع المستوى الفني للفرق المشاركة، حيث تشهد مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات.

وأكد خالد سعيد المرزوقي، أن نجاح النسخ الماضية من البطولة، حفز النادي على مواصلة سعيه لظهور النسخة الحالية بالصورة المميزة التي تتناسب مع أهمية الحدث، كونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، لافتا إلى أن النسخة الحالية تشهد منافسة قوية بين أبرز اللاعبين والفرق، ما يعني أنها نسخة استثنائية.

وأضاف: "سينظم النادي العديد من الاحتفالات والعروض للجمهور خلال البطولة من بينها القفز الحر بالمظلات، واستعراض جوي لفرسان الإمارات، بالإضافة إلى سحوبات خاصة بالجماهير”.

تقام منافسات البطولة برعاية ومساهمة كل من نادي تراث الإمارات (الشريك الاستراتيجي)، ومستشفيات برجيل (الشريك الطبي)، وفنادق ومنتجعات جنة (الشريك الفندقي)، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، وبولو لاين الشريك التقني، بجانب جهود الجهات المساهمة مثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي تراث الإمارات، ووسائل الإعلام المختلفة.