قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر نادي قادش الإسباني بيانا رسميا، طالب من خلاله بإيقاف منافسات مسابقة الدوري الإسباني بشكل موقت، بسبب خطأ شهدته مباراته أمام إلتشي في يناير الماضي ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وسقط قادش في فخ التعادل أمام نظيره إلتشي بنتيجة هدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعت بينهما في الـ16 من يناير الماضي، والتي خلفت الكثير من الجدل في الشارع الكروي الإسباني.

واكتشف نادي قادش أن هدف إلتشي الذي سجله خلال المباراة، جاء من تسلل واضح، إلا أن تقنية الفيديو لم تتدخل من أجل إلغاء الهدف، مما أسفر عن خسارة الفريق لنقطتين.

وأثار خطأ مباراة إلتشي غضب نادي قادش ضد لجنة الحكام في الدوري الإسباني، الأمر الذي جعله يطلب بإيقاف الليغا بشكل مؤقت.

وفي البيان الرسمي الذي أصدره قادش، عبر موقعه الالكتروني أعلن من خلاله توجهه للمحكمة الإدارية الرياضية التي هي أعلى سلطة قضائية رياضية داخل إسبانيا.

كما طالب النادي الإسباني في بيانه الرسمي، رابطة الليغا بإيقاف منافسات الدوري لحين حل الأزمة الخاصة بمباراة إلتشي.

فيما شدد قادش في بيانه، على ضرورة إعادة آخر 9 دقائق من مواجهته أمام إلتشي، حيث كانت النتيجة وقتها تقدمه بهدف دون رد، وعدم احتساب هدف إلتشي في اللقاء.

ويصارع قادش للنجاة من الهبوط، إذ يحتل المركز 16 برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن فالنسيا صاحب أقرب مراكز الهبوط.

فيما وضع إلتشي قدما في القسم الثاني بالفعل، إذ يمتلك 9 نقاط في المركز 20 والأخير من فوز وحيد في أول 23 جولة.