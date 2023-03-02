سان جيرمان يتطلع لمواصلة الصحوة والاستعداد لبايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع باريس سان جيرمان إلى مواصلة صحوته والاستعداد لمواجهته الأوروبية المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، عندما يستضيف نانت مساء السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتفتتح المرحلة اليوم بمباراة نيس أمام أوزير ثم تشهد مساء السبت لقاء لانس مع ليل وبعدها بساعات توجه الأنظار نحو ملعب «حديقة الأمراء» الذي يحتضن مباراة سان جيرمان أمام نانت.

ونجح باريس سان جيرمان مؤخرا في استعادة توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية، أمام مارسيليا 1 / 2 في دور الستة عشر من كأس فرنسا وموناكو 1 / 3 في الدوري الفرنسي وبايرن ميونخ صفر / 1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

انتصاران متتاليان

حقق باريس سان جيرمان انتصارين متتاليين في الدوري، حيث تغلب على ليل 4 / 3 ثم تغلب على مارسيليا في عقر داره 3 / صفر الأحد الماضي.

ويأمل في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الفرنسي وكذلك تعزيز الثقة قبل المباراة الحاسمة المقررة على ملعب بايرن ميونخ الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة وبفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على رين في ختام منافسات المرحلة السادسة والعشرين مساء الأحد.

وتصب الترشيحات لمصلحة باريس سان جيرمان لعدة حقائق منها تحقيق فوز كبير في كل من مباراتيه الماضيتين أمام نانت، حيث تغلب عليه 4 / صفر في كأس السوبر الفرنسي في نهاية يوليو الماضي و3 / صفر في الدوري في سبتمنبر الماضي.

ويتسلح باريس بحقيقة أنه لم يتلق أي هزيمة طوال 34 مباراة على ملعبه في الدوري.

ولا شك في أن سان جيرمان يعلق آماله بشكل كبير على مواصلة التألق التهديفي لكل من النجم الفرنسي كيليان مبابي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج الاثنين الماضي بجائزة «ذا بيست» في حفل توزيع جوائز الفيفا، كأفضل لاعب في العالم عام 2022.

استعادة توازنه

أما النجم البرازيلي نيمار، فيخوض سباقا مع الزمن للتعافي من الإصابة في الكاحل، التي تعرض لها خلال المباراة أمام ليل.

ولا يتوقع أن تكون مهمة باريس سان جيرمان سهلة أمام نانت المنتشي بالفوز على لانس 2 / 1 الأربعاء في دور الثمانية من بطولة كأس فرنسا، والذي يتطلع إلى استعادة مذاق الانتصارات من جديد في الدوري.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 28 نقطة وقد خسر مباراتيه الماضيتين في المسابقة أمام لانس ورين.

أما موناكو، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام لانس، فيتطلع إلى استعادة توازنه بعد تلقي صدمتين متتاليتين.

فقد ودع موناكو منافسات الدوري الأوروبي إثر هزيمته بضربات الجزاء الترجيحية أمام باير ليفركوزن الألماني يوم الخميس الماضي في إياب الدور المؤهل لدور الستة عشر، ثم خسر على ملعبه أمام نيس صفر/ 3 يوم الأحد الماضي في الدوري.

ويصطدم موناكو بطموح تروا، صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، الذي يأمل في استعادة مذاق الانتصارات الذي افتقده في مبارياته الثماني الماضية بالدوري.

وتشهد مباريات المرحلة السادسة والعشرين مساء الأحد أيضا لقاء ليون صاحب المركز التاسع مع لوريان الذي يتفوق عليه في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة، كما يلتقي ستاد ريمس مع أجاكسيو وتولوز مع كليرمون فوت وستراسبورج مع ستاد بريست ومونبلييه مع أنجيه.