شكرا لقرائتكم خبر النصر يسعى لتعزيز صدارة روشن عبر شباك الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على أرضه وبين جمهوره يستضيف متصدر دروي روشن للمحترفين فريق النصر نظيره الباطن عند الـ8.30 مساء اليوم على مرسول بارك بالرياض، لحساب الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين. ويأتي الباطن للمواجهة متذيلا لترتيب سلم الدوري، بـ6 نقاط بعد فوزه للمرة الأولى خلال 18 جولة على نادي الاتفاق، وبنتيجة هدف مقابل لا شيء، في حين يتصدر فريق النصر دوري روشن السعودي، عقب فوزه الأخير على ضمك بثلاثية رائعة بطلها البرتغالي كريستيانو رونالدو ، ليصل لـ48 نقطة.

الغيابات تحير جارسيا

النصر المدجج بالنجوم، والذي يأتي على رأس القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو، فضلا عن المستويات الفنية التصاعدية للفريق، إلا أن هناك غيابات مؤثرة منها البرازيلي أندرسون تاليسكا، الجناح الطائر الهداف للفريق، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

حيث أشارت التقارير الصحفية إلى أن البرازيلي لن يعود للمشاركة مع ناديه النصر قبل مواجهة الاتحاد في 9 مارس المقبل.

في حين حدد مدرب الفريق النصراوي الفرنسي رودي جارسيا، بديلي عبدالإله العمري وأيمن يحيى الثنائي الغائب عن مواجهة الفريق أمام الباطن، إذ يغيب الأول لتراكم البطاقات الصفراء، بينما يغيب يحيى بسبب الإصابة. وحسب مصادر صحفية سيستعين جارسيا بالمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس بعد تعافيه من إصابته في وتر الركبة، والجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف للمشاركة أمام الباطن، عوضا عن الثنائي الغائب. كما قرر جارسيا ضم عبد الرحمن العنزي وسعد حقوي لاعبي درجة الناشئين، وفيصل مجرشي لاعب درجة الشباب، للمشاركة في التدريبات الجماعية للوقوف على مستوياتهما الفنية، ولتعويض الغيابات بمركز الجناح أمام الباطن ربما. وشهدت التدريبات الجماعية لفريق النصر مساء أمس، مشاركة عبدالرحمن غريب، بعد أن أثبتت الأشعة سلامة مفصل القدم.

القاع يخنق الباطن

في جانب الباطن، هناك أمور لا تسر كثيرا، عطفا على محصول الـ18 جولة ماضية بـ6 نقاط حتما لا يلبي الطموح، ولا يرتقي للتطلعات بطبيعة الحال، وكما تحدث المصادر بأن الصربي زدرافكو لوجاروشيتش مدرب فريق الباطن قد أجرى حصة تدريبية أخيرة في الرياض أمس قبل مواجهة النصر. وشهدت تدريبات الفريق مشاركة جميع اللاعبين، عدا لاعبه الكولومبي أندريس روا بعدما أعلن النادي غيابه لـ3 أسابيع‬ بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب الإصابة في مباراة ‫الاتفاق‬ الماضية. واعتمد المدرب الصربي لوجاروشيتش خلال التدريبات على الجوانب اللياقية والبدنية، قبل أن يجري مناورة كروية على كامل الملعب فرض فيها الضغط العالي والتحرك دون كرة، والتسديد من خارج منطقة الجزاء والارتداد السريع، والتحولات الدفاعية والهجومية.

آخر 10 مواجهات بين الفريقين

