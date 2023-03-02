الشباب يأمل مصالحة جماهيره بالعدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد الخروج الآسيوي من دور الـ8 لدوري أبطال آسيا، يعود فريق الشباب للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من 10 أعوام، عندما يلتقي فريق العدالة غدا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يدخل الشباب مواجهة العدالة بـ40 نقطة خلف المتصدر النصر ووصيفه الاتحاد، ويسعى الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب إلى مصالحة جماهير الليث، والاستمرار في تحقيق الانتصارات على صعيد الدوري، رغم غياب هداف الفريق البرازيلي كارلوس جونيور بعد إصابته في مواجهة الدحيل الماضية في أربطة المفصل، إضافة إلى إصابة قائد الفريق إيفر بانيغا في عضلة الساق، وكذلك إصابة الدولي نواف العابد بالرباط الصليبي الجانبي للركبة، وسعيد الربيعي في عضلة الفخذ.

ويأمل جمهور الليث من فريقها الاستمرار في حصد النقاط والمواصلة على المنافسة على لقب دوري هذا الموسم، وتجاوز صدمة الخروج الآسيوي، وغياب أهم نجوم الفريق سببا في خسارة نقاط اللقاء.

وفي المقابل، يسعى فريق العدالة بقيادة المدرب السلوفاكي مارتن شيفيلا إلى الظفر بالنقاط الـ3، والابتعاد عن شبح الهبوط والذي لا يزال الفريق مهددا به، إذ يوجد في المركز الـ15، ما قبل الأخير بـ13 نقطة. وكان السلوفاكي مارتن شيفيلا قد أنهى استعدادات فريقه للمباراة، بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.