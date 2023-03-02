الرائد يبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات بالاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الرائد ضيفه الاتفاق مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وإلى ما قبل افتتاحية الجولة أمس، يحتل الرائد صاحب الأرض المرتبة الـ10 بـ21 نقطة عقب عودته من جدة بتعادل سلبي أمام الاتحاد في الجولة السابقة، ويأمل الفريق في الخروج من دائرة التعادلات المتلاحقة والعودة مجددا لدائرة الانتصارات، ويعول مدربه الروماني ماريوس سوموديكا على عدد من الأوراق الفنية الرابحة، القادرة على مواصلة الأداء الفني العالي الذي ظهر عليه الفريق أخيرا، والسعي نحو تحقيق الفوز الذي افتقده الفريق في الجولتين السابقتين.

في المقابل، يحتل الاتفاق المرتبة الـ12 بـ19 نقطة عقب سلسلة من الخسائر المتوالية، أدت في نهاية الأمر إلى الاستغناء عن خدمات مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد خسارته الأخيرة أمام الباطن، ويسعى الفريق إلى الخروج من دائرة النزيف المتواصل، وتفادي الخسارة الرابعة على التوالي، فيما يتوقع أن يخوض مدرب الفريق الإسباني أنطونيو كازورلا هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع معالجة الأخطاء التي ظهر عليها الفريق في الآونة الأخيرة، سعيا للظفر بأول ثلاث نقاط له في مهمته الرسمية له مع الفريق، إضافة إلى تحسين موقعه في سلم الترتيب.

من مواجهات الرائد والاتفاق







تحمل مواجهة اليوم الرقم (42) في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف مسميات الدوري



التقى الفريقان في (41) لقاء



كسب الرائد (11) مواجهة



حقق الاتفاق الفوز في (21) لقاء



حسم التعادل (9) لقاءات



التعادل الإيجابي ظهر في (8) لقاءات



التعادل السلبي ظهر في مواجهة واحدة فقط



لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى لمصلحة الرائد بنتيجة (2 ــ 1)



أكبر فوز حققه الرائد على الاتفاق كان في موسم 1996 بنتيجة (3 ــ 1)



أكبر فوز حققه الاتفاق على الرائد كان في موسم 1989 بنتيجة (5 ــ 1)



قائمة هدافي الرائد





جوليو تافاريس/ الرأس الأخضر ــ 5 أهداف



محمد فوزير/ مغربي ــ 5 أهداف



كريم البركاوي/ مغربي ــ 4 أهداف



ألكسندرو ميتريتا/ روماني ــ 4 أهداف



قائمة هدافي الاتفاق